Un posto al sole, le trame ufficiali di Martedì 11 Maggio 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) L'episodio di UPAS che andrà in onda Martedì 11 Maggio 2021 è il 5.692° e fa parte del blocco numero 1.139 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Bruno De Paola. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D'Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni ufficiali! Mentre una fuga di notizie fa emergere i veri piani di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per i Cantieri, Franco (Peppe Zarbo) prosegue le sue intercettazioni scoprendo delle informazioni molto interessanti. Clara (Imma Pirone) cerca di ricostruire la sua vita senza di lui, nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) cade in un baratro profondo. L'inaspettata riunione tra Cerruti (Cosimo Alberti) e Sarti ...

