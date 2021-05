Ultime Notizie Serie A: Pirlo confermato in panchina, le condizioni di Ibrahimovic (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13:45 Milan, infortunio al ginocchio per Ibrahimovic – Le condizioni dello svedese Ore 13:00 Juventus, Pirlo confermato in panchina: la situazione –Dopo la sconfitta con il Milan la dirigenza bianconera si è interrogata sul futuro di Andrea Pirlo anche in vista della qualificazione in Champions League: conferma per il tecnico anche per l’imminenza della gara contro i neroverdi. Ore 12:30 Benevento, dopo le parole di Vigorito la procura FIGC apre un fascicolo d’indagine –La Procura FIGC ha aperto un fascicolo d’indagine sulle parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e di alcuni dirigenti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13:45 Milan, infortunio al ginocchio per– Ledello svedese Ore 13:00 Juventus,in: la situazione –Dopo la sconfitta con il Milan la dirigenza bianconera si è interrogata sul futuro di Andreaanche in vista della qualificazione in Champions League: conferma per il tecnico anche per l’imminenza della gara contro i neroverdi. Ore 12:30 Benevento, dopo le parole di Vigorito la procura FIGC apre un fascicolo d’indagine –La Procura FIGC ha aperto un fascicolo d’indagine sulle parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e di alcuni dirigenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Juve, smentite le voci di esonero: con il Sassuolo in panchina ci sarà ancora Pirlo Avanti con Pirlo, almeno fino a mercoledì sera quando la Juve sarà ospite a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E' la decisione scaturita questa mattina dal vertice del club bianconero tenuto alla ...

Samsung Galaxy A12 e A02s: ecco Android 11 e One UI 3.1 Continua la diffusione di Android 11 e della OneUI 3.1 su tutti i più recenti smartphone di casa Samsung, inclusi quelli appartenenti alle fasce più basse del mercato. Le ultime notizie arrivano dalla Russia, dove sia il Galaxy A12 che il Galaxy A02s hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento che porta con sé il nuovo firmware. Per quanto riguarda A12, la nuova build ...

Coronavirus, ultime notizie: terapie intensive, solo 3 regioni sopra la soglia del 30% Il Sole 24 ORE Sbarchi, Salvini si appella a Draghi: «Così non si può andare avanti» «2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi». Il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla sede di Regi ...

Pfizer rassicura: «Contro le varianti non è necessaria una nuova formula del vaccino» «Non ci sono indicazioni» che una nuova formula del vaccino Pfizer/BioNTech sia necessaria contro le varianti. Lo fa sapere la stessa azienda in un comunicato. La società ...

