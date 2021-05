Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 11:10 (Di lunedì 10 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi l’Italia quasi tutto in giallo a eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le restrizioni chiusi bar ristoranti cinema teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 nelle Ultime 24 ore le vittime covid il numero più basso al 25 ottobre in calo anche i positivi in rialzo il tasso di positività il comitato Open RSA applaude il via libera alle visite ma segnala che 8 RSA su 10 resteranno chiuse che le strutture facciano i tamponi ai familiari la ministro per gli affari regionali Gelmini assicura che in settimana il governo darà le date per la riapertura dello sport del Wedding per ora la Commissione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di attrazione Ca oltre la scadenza del contratto prevista a fine di giugno lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi l’Italia quasi tutto in giallo a eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le restrizioni chiusi bar ristoranti cinema teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 nelle24 ore le vittime covid il numero più basso al 25 ottobre in calo anche i positivi in rialzo il tasso di positività il comitato Open RSA applaude il via libera alle visite ma segnala che 8 RSA su 10 resteranno chiuse che le strutture facciano i tamponi ai familiari la ministro per gli affari regionali Gelmini assicura che in settimana il governo darà le date per la riapertura dello sport del Wedding per ora la Commissione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di attrazione Ca oltre la scadenza del contratto prevista a fine di giugno lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: Alto Adige, nessun decesso e 13 nuovi casi Prosegue il buon andamento della pandemia in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso ed appena 13 nuovi casi, seppur con pochissimi test. Sono infatti risultati positivi 3 tamponi pcr su 251 e 10 test antigenici su 824. Finora sono ...

Covid Italia oggi: regioni e zone, bollettino contagi 10 maggio Le news e i dati regione per regione della Protezione Civile. Il punto su nuovi casi, morti e vaccini nel Paese in prevalenza in zona gialla. I numeri e le ultime notizie sulle regioni, dalla Lombardia al Lazio, e sulle città, da Milano a Roma fino Napoli, mentre continua il dibattito sul coprifuoco Il bollettino covid e i dati Italia della Protezione ...

Coronavirus, ultime notizie: terapie intensive, solo 3 regioni sopra la soglia del 30% Il Sole 24 ORE Elezioni Roma, Gualtieri, Raggi, Calenda: ora è sfida a tre per andare in ballottaggio Molti pensano però che il problema è il candidato del centrodestra che al primo turno avrà sommato probabilmente più voti del vincitore della «sfida a tre» del centrosinistra ...

Ripresi voli Roma-New York Covid Tested American Airlines (2 "Siamo lieti di accogliere l'avvio del volo Covid tested Roma Fiumicino - New York JFK ad opera di un partner storico come American Airlines che arriva a ridosso della stagione turistica estiva ormai ...

