Ue | Letta | ' governo sia all' avanguardia su superamento unanimità'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "IlDraghi deve essere quello più all'nel chiedere ildel voto all'. Chiedo aldi fare questo, può essere un tema importante". Lo ha detto Enricoa radio Immagina.

Mentre Matteo Salvini chiede un vertice urgente diper 'parlare con il premier Draghi' e Giorgia Meloni rilancia il 'blocco navale', il segretario del Pd Enricosottolinea le ...... noi ti sosteniamo e sosteniamo il tuoanche perché tu sei il presidente del Consiglio in grado di trasferire a Bruxelles questo nostro intento". Così il segretario del Pd, Enrico, a ...La corsa alla massima carica politica e amministrativa della Capitale entra nel vivo. Gli schieramenti mostrano le carte per le prossime ...“A Roma e Torino, quando io non c’ero, il Pd perse malamente nel 2016 e hanno governato Appendino e Raggi con il Pd alla opposizione. A Roma e Torino è molto difficile, impossibile che ci sia un accor ...