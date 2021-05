Turchia: accordi gestione migranti, visita di Ylva Johansson, Commissaria Ue (Di lunedì 10 maggio 2021) Le discussioni si concentreranno sulla gestione delle migrazioni, compresa l'implementazione dei relativi aspetti della dichiarazione Ue-Turchiadel 16 marzo 2016 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) Le discussioni si concentreranno sulladelle migrazioni, compresa l'implementazione dei relativi aspetti della dichiarazione Ue-del 16 marzo 2016 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LBT56025074 : @GHINODITACCO18 Purtroppo Draghi ha già dichiarato che non farà respingimenti, ma accordi con Ue, Tunisia e Turchia… - FirenzePost : Turchia: accordi gestione migranti, visita di Ylva Johansson, Commissaria Ue - LBT56025074 : @francesco088661 Draghi ha già detto, niente respingimenti ma accordi con Ue, Turchia e Tunisia. Insomma, non cambi… - g_f_ita : #10maggio 'Accordi'. Con la Turchia in fase imperiale 'di Erdogan'. Credo che chi ha pronunciato questa frase sia… - paoloparenti9 : RT @scandura: Tra vedette fornite alle milizie libiche, improvvide ZPP e una farlocca zona SAR, abbiamo ceduto metà Mediterraneo Centrale a… -