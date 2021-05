Traffico Roma del 10-05-2021 ore 13:30 (Di lunedì 10 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati e su via Aurelia coda per Traffico intenso tra raccordo anulare via Aurelia Antica in direzione del centro per lavori Ci troviamo rallentamenti su via Appia Nuova tra via del Casal Rotondo via del Casale della sergetta in direzione del raccordo anulare a Roma Nord superi Grottarossa nuovi lavori da oggi tra via della crescenza e vicolo di Grottarossa si circola senso unico alternato non si escludono rallentamenti e rallentamenti poi tu via Cassia In entrambe le direzioni altezza di via di Grottarossa trafficata anche da dietro un file all’altezza di via Carlo Piancastelli in chiusura ricordiamo che in questi giorni a fuori Italico si giocano gli internazionali di tennis BNL d’Italia attenzione ai modifiche per la viabilità segnalate sul posto dei dettagli di queste e di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati e su via Aurelia coda perintenso tra raccordo anulare via Aurelia Antica in direzione del centro per lavori Ci troviamo rallentamenti su via Appia Nuova tra via del Casal Rotondo via del Casale della sergetta in direzione del raccordo anulare aNord superi Grottarossa nuovi lavori da oggi tra via della crescenza e vicolo di Grottarossa si circola senso unico alternato non si escludono rallentamenti e rallentamenti poi tu via Cassia In entrambe le direzioni altezza di via di Grottarossa trafficata anche da dietro un file all’altezza di via Carlo Piancastelli in chiusura ricordiamo che in questi giorni a fuori Italico si giocano gli internazionali di tennis BNL d’Italia attenzione ai modifiche per la viabilità segnalate sul posto dei dettagli di queste e di altre notizie ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - KatRinakor : RT @delilahmoon17: Città come #Roma con lo #smartworking sistematico libererebbero il centro di giorno per i turisti, e lo restituirebbe ai… - festaniax : RT @delilahmoon17: Città come #Roma con lo #smartworking sistematico libererebbero il centro di giorno per i turisti, e lo restituirebbe ai… -