Tensione in MO | scontri a Gerusalemme Ultimatum di Hamas a Israele

(Di lunedì 10 maggio 2021) E' di 175 palestinesi feriti o contusi il nuovo bilancio deglidi oggi con la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa. Almeno 30 persone sono state colpite da proiettili di gomma sparati dagli agenti dello Stato ebraico in risposta al lancio di pietre e di oggetti. Il portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman ha affermato che "questa mattina, rivoltosi palestinesi hanno attaccato la porta di Mughrabi", uno degli ingressi al Monte del Tempio a. "La polizia è intervenuta per disperderli" ha aggiunto, ricordando che "il diritto di pregare è garantito, il diritto di sommossa non lo è".Ritornando sull'argomento con un altro messaggio, Gendelman ha poi insistito: "I palestinesi estremisti hanno pianificato con largo ...