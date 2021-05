Sostegni bis: intesa sui ristori e ipotesi rinvio cartelle a fine giugno. Lega-Fi: nessun rinvio su riaperture e coprifuoco (Di lunedì 10 maggio 2021) Il varo del dl, atteso in Consiglio dei ministri questo giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno. In occasione della cabina di regia a Palazzo Chigi Lega e Forza Italia pongono il tema coprifuoco e riaperture Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 maggio 2021) Il varo del dl, atteso in Consiglio dei ministri questo giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno. In occasione della cabina di regia a Palazzo Chigie Forza Italia pongono il tema

- News24_it : INTESA SUI RISTORI, SUBITO FATTURATO POI SALDO A FINE ANNO. Ok a vertice P.Chigi, meccanismo perequazione in Sostegni bis.
- salernonotizie : Bonus collaboratori sportivi, ipotesi nuove indennità nel Dl Sostegni bis

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis Mentre continuano il dibattito e le divisioni su riaperture e soprattutto sul coprifuoco ... è arrivata l'intesa tra il Governo e i partiti di maggioranza sul decreto Sostegni bis, che sfruttando i 40 miliardi di extradeficit a disposizione porterà nuovi fondi per scuola ed enti locali e ...

Coprifuoco Italia e riaperture, decisioni settimana prossima A quanto apprende l'Adnkronos, resta questa la linea di Palazzo Chigi, che conferma la tabella di marcia: in settimana via libera al dl sostegni bis - in Cdm tra giovedì e venerdì - con quaranta ...

Sostegni bis: ristori, stop alle cartelle, reddito di emergenza. La bozza e le novità IL GIORNO Aiuti in due tempi per le imprese Più soldi ai ristoranti senza dehors Le novità del Dl Sostegni Bis da varare tra domani e venerdì. I partiti insistono per reinserire il Superbonus ...

Pressing del centrodestra e Iv su riaperture e stop al coprifuoco Cresce il pressing di Italia viva e dei partiti di centrodestra che sostengono il governo di Mario Draghi a favore di una accelerazione sulle riaperture e sullo stop al coprifuoco. Il tema e’ stato so ...

