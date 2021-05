Skriniar | «Prossimo anno ancora all’Inter Conte? Non voleva che parlassimo dello scudetto»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milansi è raccontato in una lunga intervista a Sport Aktuality: queste le parole del difensore slovacco Milansi è raccontato in una lunga intervista a Sport Aktuality. Queste le parole del difensore slovacco.– «A poco a poco, siamo tutti pienamente consapevoli di ciò che abbiamo fatto. È anche quello che proviamo dall’esterno, mentre i tifosi in città stfesteggiando. Non c’è da stupirsi, perché l’Inter aspetta il titolo da undici anni. Ovviamente ci dispiace di non poter essere in contatto con i tifosi per le misure anti-covid. Tuttavia, siamo orgogliosi e grati di essere stati in grado di portare a termine con successo i nostri sforzi. Come è stato ritrovarsi? Bellissimo. Ci siamo stretti la mano, ci siamo congratulati a vicenda, abbiamo aperto lo champagne. ...

Advertising

cuoreinteristaa : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Se l'anno prossimo difenderò il titolo con la maglia dell'Inter? Certamente sì. I meriti di Conte sono enormi,… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Skriniar: “Prossimo anno ancora all’Inter. Meriti di Conte enormi. Ci disse…” - Bianca34874951 : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Se l'anno prossimo difenderò il titolo con la maglia dell'Inter? Certamente sì. I meriti di Conte sono enormi,… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Se l'anno prossimo difenderò il titolo con la maglia dell'Inter? Certamente sì. I meriti di Conte sono enormi,… - _Zimbo91 : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Se l'anno prossimo difenderò il titolo con la maglia dell'Inter? Certamente sì. I meriti di Conte sono enormi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar Prossimo

fcinter1908

...quelle di mercoledì con la Roma (già proiettata nell'era José Mourinho) e di sabatocontro ... Handanovic sarà al proprio posto tra i pali con i soliti, De Vrij e Bastoni in difesa. A ...Commenta per primo Ilmercato estivo dell'Inter sarà all'insegna del risparmio . Secondo la Gazzetta dello Sport ,... Attenzione a Brozovic e De Vrij o, in alternativa,: nessuno ...Non solo Eriksen, nel prossimo mercato estivo il Tottenham potrebbe rifarsi sotto anche per Skriniar. La possibile offerta ...Chiudere a quota 94 non sarebbe per niente male. Ok, non rappresenterebbe un primato nella storia nerazzurra (nel 2006-2007 Roberto Mancini fece meglio con 97), ma un traguardo comunque clamoroso per ...