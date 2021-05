Serie B 2020/2021, combinazioni ultima giornata: promozione, playoff e playout (Di lunedì 10 maggio 2021) Ultimi novanta minuti di fuoco in Serie B. Ci si gioca tantissimo in chiave promozione, playoff e playout, andiamo a scoprire tutte le combinazioni possibili nell’ultima giornata della regular season del campionato cadetto. Partiamo dal discorso legato al secondo posto che regala la A diretta: a fare compagnia all’Empoli potranno essere una tra Salernitana e Monza. I campani sono avanti di due punti, ma con lo scontro diretto sfavorevole coi brianzoli. Dunque secondo posto per i ragazzi di Castoni in caso di vittoria contro il già retrocesso Pescara, in caso di pareggio o di sconfitta la palla passa al Monza, che qualora dovesse battere il Brescia a quel punto scavalcherebbe in tal caso gli avversari. Se la Salernitana dovesse vincere, Monza condannato al terzo o ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ultimi novanta minuti di fuoco inB. Ci si gioca tantissimo in chiave, andiamo a scoprire tutte lepossibili nell’della regular season del campionato cadetto. Partiamo dal discorso legato al secondo posto che regala la A diretta: a fare compagnia all’Empoli potranno essere una tra Salernitana e Monza. I campani sono avanti di due punti, ma con lo scontro diretto sfavorevole coi brianzoli. Dunque secondo posto per i ragazzi di Castoni in caso di vittoria contro il già retrocesso Pescara, in caso di pareggio o di sconfitta la palla passa al Monza, che qualora dovesse battere il Brescia a quel punto scavalcherebbe in tal caso gli avversari. Se la Salernitana dovesse vincere, Monza condannato al terzo o ...

Advertising

juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - RobertoBurioni : Se ve la prendete con gli esperti che sono sempre in tv non prendetevela con me. Io non rilascio un'intervista da g… - Mingaball : RT @infobetting: Quarto posto Serie A 2020-21: chi va in Champions? Crolla la quota del Milan, Juve a - underoverbets : RT @infobetting: Quarto posto Serie A 2020-21: chi va in Champions? Crolla la quota del Milan, Juve a -