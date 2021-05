Report, anticipazioni 10 maggio: pro e contro smart-working e inchiesta sulla raccolta dati (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi, lunedì 10 maggio, tornerà in onda su Rai 3 Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci. Ecco le anticipazioni sulle inchieste di questa sera. Il programma Report nella puntata della scorsa settimana dell’inchiesta sulla condanna di Berlusconi, del giro di affari legato ai videogame emerso con la pandemia e dell’incontro tra Matteo Renzi e l’agente segreto Marco Mancini. (clicca qui per vedere la scorsa puntata di Report gratuitamente su Rai Play). Ecco le anticipazioni sulle inchieste di Report di lunedì 10 maggio. L’inchiesta de “L’occhio del dragone”: dove vanno a finire tutti i dati raccolti dalle ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi, lunedì 10, tornerà in onda su Rai 3, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci. Ecco lesulle inchieste di questa sera. Il programmanella puntata della scorsa settimana dell’condanna di Berlusconi, del giro di affari legato ai videogame emerso con la pandemia e dell’intra Matteo Renzi e l’agente segreto Marco Mancini. (clicca qui per vedere la scorsa puntata digratuitamente su Rai Play). Ecco lesulle inchieste didi lunedì 10. L’de “L’occhio del dragone”: dove vanno a finire tutti iraccolti dalle ...

reportrai3 : #SigfridoRanucci ospite di @fabfazio a @chetempochefa: Con #Fedez «un fatto grave, bisogna prendersi delle responsa… - Walter32099227 : @Andrea66264377 @Lella562 Lunedi vediamo report cosa ci dirà....dalle anticipazioni sembra che ci sia qualcosa in più - saramartino1995 : RT @reportrai3: #SigfridoRanucci ospite di @fabfazio a @chetempochefa: Con #Fedez «un fatto grave, bisogna prendersi delle responsabilità.… - LaSabri05506139 : RT @AntonioDNA67: Anticipazioni spoiler #Report #3maggio In X FILES 12 #Renzi incontra in un autogrill l'Uomo che Fuma #cinerenzi https:… - CtzMaurizio : RT @AntonioDNA67: Anticipazioni spoiler #Report #3maggio In X FILES 12 #Renzi incontra in un autogrill l'Uomo che Fuma #cinerenzi https:… -