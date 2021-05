Prove di carico sul ponte di Nibionno: chiude la Strada Statale 36 (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuovi interventi di manutenzione sulla 'super'. Anas ha programmato la chiusura della Statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga' per permettere al comune di Nibionno il completamento delle Prove di ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuovi interventi di manutenzione sulla 'super'. Anas ha programmato la chiusura della36 'del Lago di Como e dello Spluga' per permettere al comune diil completamento delledi ...

Chiusura notturna Ss 36 in provincia di Lecco Anas ha programmato la chiusura della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" per permettere al comune di Nibionno il completamento delle prove di carico sul cavalcavia numero 16 a scavalco della statale 36 al km 33,400. Per consentire lo svolgimento degli interventi la statale sarà chiusa al traffico dal km 32,800 al km 37,400 in ...

Nibionno. Prove di carico su un cavalcavia, SS36 chiusa per due notti

