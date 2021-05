Premier, il Fulham perde 2-0 in casa col Burnley e retrocede in Championship (Di lunedì 10 maggio 2021) Vittoria esterna del Burnley in casa del Fulham. A Craven Cottage si giocava la gara valida per la 35a giornata di Premier League e gli uomini di mister Dyche si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Westwood al 35? e del solito Wood al 44?. Fulham retrocesso matematicamente in Championship, sono soltanto 27 i punti dei bianconeri e la quartultima è a ben dieci lunghezze. Foto: Twitter Fulham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Vittoria esterna delindel. A Craven Cottage si giocava la gara valida per la 35a giornata diLeague e gli uomini di mister Dyche si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Westwood al 35? e del solito Wood al 44?.retrocesso matematicamente in, sono soltanto 27 i punti dei bianconeri e la quartultima è a ben dieci lunghezze. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

