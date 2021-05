Perché Joel Pimentel ha lasciato i CNCO, l’annuncio ufficiale (Di lunedì 10 maggio 2021) Joel Pimentel ha lasciato i CNCO: l’annuncio è avvenuto sui social. Il gruppo, composto da 5 elementi, ne perde uno che non verrà sostituito. I CNCO restano quindi ufficialmente in 4 e in 4 proseguiranno il percorso nel mondo della musica. Dopo 5 anni e mezzo di indimenticabili successi, Joel Pimentel ha lasciato i CNCO. Non verrà sostituito. “Siamo tristi di dovervi annunciare che dopo cinque anni e mezzo indimenticabili che ci hanno cambiato la vita, venerdì 14 maggio sarà l’ultimo giorno in cui Joel sarà membro dei CNCO”, scrive il gruppo sui social nel rivolgersi ai fan. Nessun rancore da parte del gruppo, che continuerà a sostenere Joel nel suo nuovo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)haè avvenuto sui social. Il gruppo, composto da 5 elementi, ne perde uno che non verrà sostituito. Irestano quindi ufficialmente in 4 e in 4 proseguiranno il percorso nel mondo della musica. Dopo 5 anni e mezzo di indimenticabili successi,ha. Non verrà sostituito. “Siamo tristi di dovervi annunciare che dopo cinque anni e mezzo indimenticabili che ci hanno cambiato la vita, venerdì 14 maggio sarà l’ultimo giorno in cuisarà membro dei”, scrive il gruppo sui social nel rivolgersi ai fan. Nessun rancore da parte del gruppo, che continuerà a sostenerenel suo nuovo ...

