Pamela Leonardi | Presidente Draghi ci aiuti a non morire Le parlo del settore wedding - matrimoni

(Di lunedì 10 maggio 2021)

Lettera aperta al Presidente del Consiglio di una sposa che racconta al Premier la crisi profonda del settore legato ai matrimoni. "Egregio Presidente Draghi, con grande amarezza leggo in queste ore ..."Dopo un anno così terribile, avevamo voglia di fare una bella festa, con le nostre famiglie e gli amici più stretti". E invecee il suo fidanzato Valerio Paccosi rischiano di dover aspettare ancora. Dovrebbero sposarsi il prossimo 7 giugno. Ma è il 15 giugno una delle date ipotizzate per dare il via alle feste ...Lettera aperta al Presidente del Consiglio di una sposa che racconta al Premier la crisi profonda del settore legato ai matrimoni.Ancora non fissata dal governo la data per lo sblocco delle cerimonie. I fidanzati Pamela e Valerio dovrebbero sposarsi il 7 giugno, ma rischiano di dover rimandare per la seconda volta ...