«Pam & Tommy»: Lily James irriconoscibile nei panni di Pamela Anderson (Di lunedì 10 maggio 2021) Se il mondo associa Lily James alla ragazza dolce ed eterea che non potrebbe mai e poi mai sporcarsi le mani un po’ è colpa di Rose Aldridge, la Lady tutta rose e fiori di Downton Abbey che ha fatto innamorare il pubblico e i produttori di tutto il mondo al punto da spianare per lei la strada della principessa disneyana tout court, ruolo dal quale James ha provato più volte a staccarsi grazie a ruoli più dark come la Elizabeth Bennett di PPZ – Pride+ Prejudice + Zombies senza mai troppa convinzione. Ora, dopo l’ondata di odio che l’ha travolta l’estate scorsa per essere stata paparazzata con il collega (sposato e con quattro figli) Dominic West – il perché gli haters si concentrino sulla «sfascia-famiglie» e non sul marito fedifrago rimane un mistero – è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e il salvagente. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Se il mondo associa Lily James alla ragazza dolce ed eterea che non potrebbe mai e poi mai sporcarsi le mani un po’ è colpa di Rose Aldridge, la Lady tutta rose e fiori di Downton Abbey che ha fatto innamorare il pubblico e i produttori di tutto il mondo al punto da spianare per lei la strada della principessa disneyana tout court, ruolo dal quale James ha provato più volte a staccarsi grazie a ruoli più dark come la Elizabeth Bennett di PPZ – Pride+ Prejudice + Zombies senza mai troppa convinzione. Ora, dopo l’ondata di odio che l’ha travolta l’estate scorsa per essere stata paparazzata con il collega (sposato e con quattro figli) Dominic West – il perché gli haters si concentrino sulla «sfascia-famiglie» e non sul marito fedifrago rimane un mistero – è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e il salvagente.

Advertising

akira_dumlao : @pam_cabocan how truuu HAHAHHAHAHAH - Italeaf : algoWatt lancia ER-PAM, la piattaforma digitale integrata per O&M e asset management fotovoltaico. La nuova soluzio… - SundroneItalia : RT @algoWatt: @algoWatt lancia #ERPAM, piattaforma digitale integrata per #O&M e #asset #management #fotovoltaico. La soluzione riduce cost… - Italeaf : RT @algoWatt: @algoWatt lancia #ERPAM, piattaforma digitale integrata per #O&M e #asset #management #fotovoltaico. La soluzione riduce cost… - GLIndustry : RT @algoWatt: @algoWatt lancia #ERPAM, piattaforma digitale integrata per #O&M e #asset #management #fotovoltaico. La soluzione riduce cost… -