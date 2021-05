Migranti, nella notte altre 635 persone sono sbarcate a Lampedusa. Al via trasferimenti per svuotare l’hotspot (Di lunedì 10 maggio 2021) sono 635 i Migranti sbarcati, con quattro barconi, durante la notte a Lampedusa. In 24 ore, a Lampedusa si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 persone trasferite all’hotspot: ieri c’è stato un incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente del Consiglio per la creazione di una cabina di regia che possa gestire la situazione. La Prefettura di Agrigento ha avviato il piano di trasferimenti per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola. Stamani 200 lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, per poi essere trasferiti in centri del Ragusano. Altri saranno invece trasferiti sulle navi quarantena: sulla nave Splendid andranno 312 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021)635 isbarcati, con quattro barconi, durante la. In 24 ore, asiregistrati 20 sbarchi per un totale di 2.128trasferite al: ieri c’è stato un incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente del Consiglio per la creazione di una cabina di regia che possa gestire la situazione. La Prefettura di Agrigento ha avviato il piano diperdi contrada Imbriacola. Stamani 200 lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, per poi essere trasferiti in centri del Ragusano. Altri saranno invece trasferiti sulle navi quarantena: sulla nave Splendid andranno 312 ...

