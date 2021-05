Massacrano uomo in strada "solo per sfogarsi": arrestati a 17 e 20 anni per tentato omicidio (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo hanno colpito prima con uno schiaffo, poi con un pugno e lasciato a terra agonizzante senza motivo, “solo per sfogarsi”. Questa, secondo gli investigatori, la motivazione alla base dell’aggressione avvenuta oltre un mese fa in pieno giorno al centro di Sezze, in provincia di Latina. Vittima un 44enne romeno, arrestati due ragazzi della zona (di cui uno minorenne) con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riferito dalla Squadra Mobile di Latina i fatti si sono verificati il 30 marzo scorso. Dopo l’aggressione, il 44enne è finito in coma per alcuni giorni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e risulta ancora ricoverato in ospedale con una prognosi di 180 giorni. L’aggressione si è consumata nel primo pomeriggio al centro della cittadina: a dare l’allarme alla polizia il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo hanno colpito prima con uno schiaffo, poi con un pugno e lasciato a terra agonizzante senza motivo, “per”. Questa, secondo gli investigatori, la motivazione alla base dell’aggressione avvenuta oltre un mese fa in pieno giorno al centro di Sezze, in provincia di Latina. Vittima un 44enne romeno,due ragazzi della zona (di cui uno minorenne) con l’accusa di. Secondo quanto riferito dalla Squadra Mobile di Latina i fatti si sono verificati il 30 marzo scorso. Dopo l’aggressione, il 44enne è finito in coma per alcuni giorni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e risulta ancora ricoverato in ospedale con una prognosi di 180 giorni. L’aggressione si è consumata nel primo pomeriggio al centro della cittadina: a dare l’allarme alla polizia il ...

