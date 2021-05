Manifestazione il 12 e il 13 maggio a Roma per la chiusura dell’area a caldo dell’Ilva di Taranto (Di lunedì 10 maggio 2021) chiusura immediata dell’area a caldo dell’Ilva perché, senza eliminare la principale fonte di rischio di malattie e morte, nulla cambia e si rischia di vanificare i fondi europei per una autentica svolta green. A chiederlo sono i cittadini che, singolarmente o riuniti in comitato, parteciperanno il 12 ed il 13 maggio a Roma alla Manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente, costituito da Associazione PeaceLink, Comitato Quartiere Tamburi, Donne e Futuro per Taranto Libera, Genitori Tarantini, LiberiAmo Taranto e Lovely Taranto. ISDE Italia (Medici per l’Ambiente), Giustizia per Taranto e Tamburi Combattenti offrono il proprio appoggio e partecipano ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 maggio 2021)immediataperché, senza eliminare la principale fonte di rischio di malattie e morte, nulla cambia e si rischia di vanificare i fondi europei per una autentica svolta green. A chiederlo sono i cittadini che, singolarmente o riuniti in comitato, parteciperanno il 12 ed il 13allaorganizzata dal Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente, costituito da Associazione PeaceLink, Comitato Quartiere Tamburi, Donne e Futuro perLibera, Genitori Tarantini, LiberiAmoe Lovely. ISDE Italia (Medici per l’Ambiente), Giustizia pere Tamburi Combattenti offrono il proprio appoggio e partecipano ...

