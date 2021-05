LIVE Sinner-Humbert 0-0 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | l’azzurro debutta a Roma!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 40-40 Steccacon il diritto dopo lo scambio impostato dal francese. 30-40 Risposta angolata ma lunga per. 15-40 DUE PALLE BREAK! Gran accelerazione di rovescio diche domina la diagonale e poi chiude lungolinea. 15-30 Scappa via la risposta del. 0-30 Servizio e diritto del transalpino che attacca la rete ma viene passato dal diritto di. 0-15 Subito scambio duro condotto dal francese che non trova il campo con il diritto. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Ugo. INIZIO PRIMO SET 13.46 Il tennista francese è uscito di ...