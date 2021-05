Linciato un automobilista israeliano. Ancora scontri a Gerusalemme

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 maggio 2021) È il terzo giorno di, che rischiano di complicare, come raccontato su Formiche.net, le trattative per la formazione di un governo di unità nazionaleguidato dal centrista Yair Lapid con il sostegno di arabi, centrosinistra e pezzi di destra. Nel video qui sotto un assalto contro unda alcuni palestinesi. Footage from the scene after police arrived. pic.twitter.com/TExLetQuNr — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 10, 2021