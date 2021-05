Lady Gaga: «Italiani, spero di avervi resi orgogliosi» (Di lunedì 10 maggio 2021) È da fine febbraio che Lady Gaga, tra pellicce, panzerotti, occhiali squadrati e borsette variopinte, ha girovagato per il nostro Paese nei panni di Patrizia Reggiani, la signora Gucci che nel 1995 fu accusata di essere la mandante dell’omicidio di Maurizio, l’ex marito interpretato da Adam Driver. Per il suo sesto ruolo al cinema – il secondo da protagonista dopo A star is born, che le è valso la nomination all’Oscar – Gaga è ripartita dal trasformismo che ha segnato la prima parte della sua carriera e da un regista di peso come Ridley Scott che, a quattro anni da Tutti i soldi del mondo, girato anch’esso in Italia, spera di trasformare House of Gucci nel film più chiacchierato del 2021 non solo per un cast stellare che, oltre a Gaga e Driver, vede coinvolti anche Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Madalina Ghenea e la protagonista di Chiami il mio agente Camille Cottin, ma anche per un caso di cronaca di cui i media, negli ultimi vent’anni, hanno parlato poco e niente. https://twitter.com/ladygaga/status/1391425743851241473 Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) È da fine febbraio che Lady Gaga, tra pellicce, panzerotti, occhiali squadrati e borsette variopinte, ha girovagato per il nostro Paese nei panni di Patrizia Reggiani, la signora Gucci che nel 1995 fu accusata di essere la mandante dell’omicidio di Maurizio, l’ex marito interpretato da Adam Driver. Per il suo sesto ruolo al cinema – il secondo da protagonista dopo A star is born, che le è valso la nomination all’Oscar – Gaga è ripartita dal trasformismo che ha segnato la prima parte della sua carriera e da un regista di peso come Ridley Scott che, a quattro anni da Tutti i soldi del mondo, girato anch’esso in Italia, spera di trasformare House of Gucci nel film più chiacchierato del 2021 non solo per un cast stellare che, oltre a Gaga e Driver, vede coinvolti anche Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Madalina Ghenea e la protagonista di Chiami il mio agente Camille Cottin, ma anche per un caso di cronaca di cui i media, negli ultimi vent’anni, hanno parlato poco e niente. https://twitter.com/ladygaga/status/1391425743851241473

