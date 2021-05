'Lacrime di oggi, arcobaleni di domani': organizzata una raccolta fondi per i figli di Andrea e Rita (Di lunedì 10 maggio 2021) Per donare: IT 61 P 03069 22910 100000010631 intestato ad ASD Grignetta causale 'IN RICORDO DI Andrea' Il ricordo degli amici della 'Grignetta Asd' 'La morte non è niente. Non conta. Io me ne sono ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Per donare: IT 61 P 03069 22910 100000010631 intestato ad ASD Grignetta causale 'IN RICORDO DI' Il ricordo degli amici della 'Grignetta Asd' 'La morte non è niente. Non conta. Io me ne sono ...

Advertising

spicylif : las vegas ha raggiunto gli 8 milioni basta ho finito le lacrime per oggi fermatevi - gloooooooo28 : RT @xozevon: volevo solo dirvi che oggi è il secondo giorno in cui mi sveglio, guardo questo video e mi ritrovo con le lacrime agli occhi… - qualsiasi_nomee : Lacrime anche oggi - Luanaisme : Le lacrime che ho trattenuto ieri stanno uscendo oggi ???? - ancoraindue : RT @xozevon: volevo solo dirvi che oggi è il secondo giorno in cui mi sveglio, guardo questo video e mi ritrovo con le lacrime agli occhi… -