Juventus-Milan 0-3: “La notte da sogno di Brahim Díaz” (Di lunedì 10 maggio 2021) Brahim Díaz autore di una partita spettacolare in occasione di Juventus-Milan: gol, rigore procurato, tanto movimento. Una scelta indovinata Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021)autore di una partita spettacolare in occasione di: gol, rigore procurato, tanto movimento. Una scelta indovinata

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - ScuolaDaBomber : Finisce 3-0 per il Milan a Torino ?? Il buongiorno ai tifosi Juventini? Come riportato da #GianlucaDiMarzio.com, al… - Vamor711 : Ogni notiziario parla del milan che ci ha travolto e non ero più abituato a queste giornate di merda??.. comunque la… -