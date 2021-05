Juve Stabia | Marotta | “Palermo piazza importante | contro i rosanero sarà partita maschia”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsi proietta alla sfida playoffladi mercoledì., direzione: da bombera Troest, “Le Vespe” giocano cosìIsaranno ospiti delle "Vespe" in una gara che li costringe alla vittoria, solo in caso di successo infatti si accederebbe al turno successivo. Intanto da Castellammare arrivano le prime voci che anticipano il match del "Menti", proprio sulla sfidaha detto la sua, ai microfoni del sito ufficiale, bomber Alessandro, operazione: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali"Il nostro primo obiettivo era quello di ...

Advertising

Gazzetta_it : #SerieC, i risultati del primo turno dei playoff: avanti la #JuveU23. Sorpresa #Foggia, #JuveStabia, c'è il #Palermo - WiAnselmo : #JuveStabia, Marotta: '#Palermo piazza importante, contro i rosanero sarà partita maschia' - Mediagol : #JuveStabia, Marotta: '#Palermo piazza importante, contro i rosanero sarà partita maschia' - WiAnselmo : #Palermo, direzione #JuveStabia: da bomber Marotta a Troest, 'Le Vespe' giocano così - Mediagol : #Palermo, direzione #JuveStabia: da bomber Marotta a Troest, 'Le Vespe' giocano così -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

Laaccede al secondo turno col brivido. Le vespe pareggiano all'87esimo contro la Casertana e - dato il vantaggio di essersi qualificate da quinte - continuano il percorso ai playoff: al ...Nessun problema invece pere Palermo che accedono al secondo turno dopo le sfide con Casertana e Teramo. I PROSSIMI INCROCI - Nel prossimo turno laU23 dovrà vedersela con la Pro ...La qualificazione, sia pure sudata, arriva al fotofinish e dagli undici metri, ma la Juve Stabia, in fondo ai play-off conta solo questo, è al secondo turno della poule che porta in serie ...Per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i due indimenticabili attori palermitani, fu il primo film da protagonisti, il secondo in assoluto della loro carriera. L'articolo “L’Onorata società” compie 60 ...