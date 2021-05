Jorit, omaggio agli operai morti sul lavoro: un murale in memoria di Luana D’Orazio (Di lunedì 10 maggio 2021) Jorit: lo street artist partenopeo ha realizzato a Roma un murale dedicato a Luana D’Orazio (22enne operaia morta sul lavoro a Prato). L’artista è stato aggredito mentre lo realizzava. L’ultima splendida creazione artistica di Jorit vuole essere un omaggio ai morti sul lavoro. Il nuovo murale dello street artist partenopeo è stato realizzato a Roma Leggi su 2anews (Di lunedì 10 maggio 2021): lo street artist partenopeo ha realizzato a Roma undedicato a(22ennea morta sula Prato). L’artista è stato aggredito mentre lo realizzava. L’ultima splendida creazione artistica divuole essere unaisul. Il nuovodello street artist partenopeo è stato realizzato a Roma

