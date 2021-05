Isola dei Famosi, puntata 10-5-2021: il caso Gilles Rocca e le accuse del web (Di lunedì 10 maggio 2021) La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di stasera, lunedì 10 maggio, presenta subito un’incognita: Gilles Rocca, l’ultimo eliminato del gruppo, sarà in studio? Oltre al problema quarantena, l’attore una volta tornato in Italia ha preso nettamente le distanze dal programma, e tutto lascia pensare che abbia anche litigato con gli autori. Su Instagram, infatti, ha eliminato tutte le sue foto sull’Isola e ha ribadito di non riconoscersi in certi meccanismi televisivi. L’ospitata in studio, tuttavia, non sembra a rischio, dal momento che – com’è noto – è prevista dal contratto e qualora non venga rispettata vi sono delle penali da pagare. Isola 2021, Primitivi e Arrivisti riuniti in un solo gruppo? In attesa di vedere dunque cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021) La nuovadell’deidi stasera, lunedì 10 maggio, presenta subito un’incognita:, l’ultimo eliminato del gruppo, sarà in studio? Oltre al problema quarantena, l’attore una volta tornato in Italia ha preso nettamente le distanze dal programma, e tutto lascia pensare che abbia anche litigato con gli autori. Su Instagram, infatti, ha eliminato tutte le sue foto sull’e ha ribadito di non riconoscersi in certi meccanismi televisivi. L’ospitata in studio, tuttavia, non sembra a rischio, dal momento che – com’è noto – è prevista dal contratto e qualora non venga rispettata vi sono delle penali da pagare., Primitivi e Arrivisti riuniti in un solo gruppo? In attesa di vedere dunque cosa ...

