(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Oggi siamo tutti a Montemurlo con l’idea che non può succedere quello che è successo a Luana. Ci deve essere unada parte di chi ha responsabilità e noi le abbiamo, siamo al governo. Lasul lavoro è fondamentale, se no non c’è ripresa, non c’è resilienza. Questo è il messaggio che vogliamo portare avati con la massima determinazione”. Lo ha detto Enricoa radio Immagina parlando della vicenda di Luana D’Orazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Infortuni: Letta, 'serve riflessione su sicurezza, Pd ci lavora con determinazione'... - EduardoDanzet : Da Letta sento solo parlare di soldi alle imprese e mai di rendere più umano l'orario di lavoro, di salari più alti… - zazoomblog : Infortuni: Letta ‘morfte Luana straziante sicurezza sul lavoro sia impegno incessante’ - #Infortuni: #Letta #‘morf… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Letta

La Sicilia

...le priorità siano altre? "In realtà questa insistenza non è una novità introdotta da Enrico. ... Poteva dire che ogni giorno ci sono tremortali sul lavoro: non l'ha detto. Poteva dire ...... non detta solo dal senatore Barboni ma da altri esponenti del centrodestra, l'hoe ascoltata ... "È un'indicazione che diamo ai genitori, personale e fornitori, in quanto succedonodi ...Grosseto :"La parola sicurezza molti la pronunciano ogni volta se ne presenta l'occasione ; esiste però un altro genere di sicurezza che meriterebbe ben altra attenzione ed è quella sui luoghi di lavo ...Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Oggi siamo tutti a Montemurlo con l'idea che non può succedere quello che è successo a Luana. Ci deve essere una riflessione da parte di chi ha responsabilità e noi le abbi ...