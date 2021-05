Incendio a Venaria Reale | a fuoco il centro sportivo | è la seconda volta in un mese e mezzo

(Di lunedì 10 maggio 2021)neldi via Di Vittorio anella serata di ieri, domenica 9 maggio 2021. I danni sono stati importanti e le cause sono da accertare. Sul posto sono intervenuti i ...

nel centro sportivo di via Di Vittorio aReale nella serata di ieri, domenica 9 maggio 2021. I danni sono stati importanti e le cause sono da accertare. Sul posto sono intervenuti i ..., la scorsa notte, aReale . Le fiamme, probabilmente di origine dolosa , propagatesi intorno alle 23, hanno distrutto gli spogliatoi dei campi di calcetto di un centro sportivo di ...Un padre e un marito esemplare. Un amico. Un grande lavoratore. Ma soprattutto un eroico volontario dei vigili del fuoco ...La notte scorsa un incendio – molto probabilmente doloso - ha distrutto gli spogliatoi dei campi di calcio a 5 e a 8 dello Sport Club Venaria, in via Di Vittorio, nel quartiere di Altessano. Le fiamme ...