Il Vaticano frena sui vescovi che vogliono negare la comunione a Biden perché non vieta l' aborto

Advertising

antipapisti : RT @iscaramuzzi: Comunione a Joe Biden, il Vaticano frena i vescovi statunitensi - globalistIT : L'ala tradizionalista (legata alla destra europea) tenta l'agguato #vescovi #vaticano #aborto - iscaramuzzi : Comunione a Joe Biden, il Vaticano frena i vescovi statunitensi - zazoomblog : Comunione a Joe Biden il Vaticano frena i vescovi statunitensi - #Comunione #Biden #Vaticano #frena -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano frena

Agenzia askanews

Poiché era una "in forma di una lettera privata ai vescovi", spiega Ladaria, e Ratzinger auspicava che i suoi contenuti non erano destinati a "pubblicazione", il dicasterointende rispettare ...... l'arcivescovo di Los Angeles José Gomez, cheil progetto, nato in implicita polemica con il ... e il cardinale a capo del dicasteroresponsabile dell'ortodossia cattolica gli ha risposto ...Il prefetto della congregazione per la Dottrina della fede all'arcivescovo di Los Angeles José Gomez, che frena il progetto di adottare un documento sulla "dignità di ricevere la comunione" ...Il prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, cardinale Louis Ladaria, ha scritto una lettera al presidente della conferenza episcopale degli Stati Uniti, l’arcivescovo di Los Angeles Jo ...