Il premio scudetto dell’Inter è non pagare due mensilità

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Corriere della Sera torna sulla crisi economico-finanziaria. Oggi il presidente Zhang e incontrerà i calciatori e chiederà loro di rinunciare alle duearretrate di novembre e dicembre. E i calciatori ovviamente rifiuteranno. Allora scatterà il piano B, proporre una modifica dei contratti e lì la proprietà ha le carte per giocarsela. Prosegue il Corriere Il club nerazzurro ha necessità di abbattere il costo del lavoro e portarlo dagli attuali 220 milioni (comprensivi di incentivi all’esodo per i vari giocatori in prestito) a non più di 190, meglio se 180. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha confermato che i bonus verranno versati regolarmente, la proprietà dovrà poientro il 30 maggio gli stipendi di novembre, dicembre (differiti in base a un accordo con la squadra), marzo e aprile: quattro mesi ...

, appunto). La pattuizione - come recita l'art. 4.4. dell'Accordo Collettivo di serie A - deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e di ... Non c'è un premio collettivo anche per questo motivo: ciascuno in rosa negozia all'atto della firma i propri bonus. Marotta ha confermato che saranno tutti pagati. Non si può fare ... La dirigenza nerazzurra è riuscita a convincere il presidente Steven Zhang a confermare gli impegni presi a inizio stagione ... Anche il Corriere dello Sport conferma: Steven Zhang, accompagnato dagli ad Marotta e Antonello, oggi sarà alla Pinetina per parlare con la squadra del taglio di un paio di ...