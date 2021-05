Golden Globe 2022: NBC non trasmetterà la cerimonia di premiazione (Di lunedì 10 maggio 2021) NBC ha annunciato che non trasmetterà i Golden Globe 2022: un altro problema da affrontare per L'Hollywood Foreign Press. I Golden Globe 2022 non andranno in onda su NBC e l'annuncio arriva mentre crescono le polemiche riguardanti le attività dell'Hollywood Foreign Press e la mancanza di diversità esistente tra i membri dell'organizzazione. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, molti esponenti del mondo del cinema e della televisione hanno criticato la composizione dell'associazione attualmente a quota 87 membri, nessuno dei quali nero. Un comunicato ufficiale di NBC annuncia la scelta di non mandare in onda la cerimonia di premiazione dei Golden Globe nel 2022: "Continuiamo a credere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) NBC ha annunciato che non: un altro problema da affrontare per L'Hollywood Foreign Press. Inon andranno in onda su NBC e l'annuncio arriva mentre crescono le polemiche riguardanti le attività dell'Hollywood Foreign Press e la mancanza di diversità esistente tra i membri dell'organizzazione. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, molti esponenti del mondo del cinema e della televisione hanno criticato la composizione dell'associazione attualmente a quota 87 membri, nessuno dei quali nero. Un comunicato ufficiale di NBC annuncia la scelta di non mandare in onda ladideinel: "Continuiamo a credere ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tom Cruise riconsegna i suoi tre Golden Globe in segno di protesta contro l'HFPA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Golden Globe 2022: NBC non trasmetterà la cerimonia di premiazione - solocine : Bufera sui Golden Globes, la Nbc nel 2022 non li trasmetterà - margoliax : @blondeandre Ti invito a leggere questo articolo per capire meglio. ?? -