Daydreamer anticipazioni 11 maggio: un nuovo addio per Can (Di lunedì 10 maggio 2021) Televisione I problemi tra Mihriban e Aziz si fanno sempre più forti, così il padre di Can prende un'importante decisione. Mihriban cerca il sostegno di Selim in questo delicato momento Pubblicato su 10 maggio 2021 Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento martedì 11 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Mentre Sanem è alle prese con una nuova rivale, il padre di Can, Aziz, decide di lasciare Mihriban; la donna piange sulla spalla di Selim. L'amore tra la tenutaria ed il padre dei Divit è ormai giunto al capolinea. Dopo l'ennesimo litigio tra Mihriban e Huma, l'uomo ha capito che con la sua compagna non ci sarebbe mai stata né pace né tranquillità. Aziz lascia nuovamente Istanbul ed i suoi figli. Nel frattempo Selim va alla tenuta di Sanem per cercare Mihriban. Ben presto si ...

