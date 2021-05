Da oggi tornano sugli scaffali le scarpe Lidl. Sarà ancora boom di vendite? (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi, fino a esaurimento scorte, torneranno sugli scaffali le scarpe Lidl. La nota della catena: “Fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati”. Dopo l’incredibile successo dei mesi scorsi, oggi sono tornate nei negozi Lidl le famose scarpe della nota catena europea di supermercati. Questa la nota di Lidl: L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Da, fino a esaurimento scorte, tornerannole. La nota della catena: “Fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati”. Dopo l’incredibile successo dei mesi scorsi,sono tornate nei negozile famosedella nota catena europea di supermercati. Questa la nota di: L'articolo NewNotizie.it.

