Covid: ministro tedesco Seehofer positivo dopo la prima dose

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid: ministro tedesco Seehofer positivo dopo la prima dose Il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer è risultato positivo al test del coronavirus: lo ha comunicato oggi pomeriggio il suo portavoce Steve Alter, via twitter. Il ministro 71 enne era stato vaccinato con Pfizer - Biontech il 14 aprile scorso. Seehofer è al momento asintomatico e si trova in isolamento a casa, riferisce il portavoce. Mercoledì scorso aveva ...

