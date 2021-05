Covid Gb, via libera anche agli abbracci (Di lunedì 10 maggio 2021) Dalla prossima settimana, dal 17, via libera agli abbracci a familiari e amici in Gran Bretagna. Il premier ha detto in conferenza stampa che saranno attenuate anche le misure di distanziamento sociale introdotte all’inizio dell’epidemia di Covid. “Lasciamo a tutti il rischio di fare le loro scelte. Vi sollecito quindi a riflettere sulla vulnerabilità dei vostri cari, di valutare se sono state vaccinate, con una o due dosi, se è passato il tempo giusto perché il vaccino abbia avuto effetto”, ha affermato Boris Johnson. Da lunedì, potranno riunirsi in casa fino a sei persone e 30 all’aperto. Pub e ristoranti potranno riaprire anche all’interno e lo stesso, anche se con meno posti, cinema, musei, palestre e teatri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Dalla prossima settimana, dal 17, viaa familiari e amici in Gran Bretagna. Il premier ha detto in conferenza stampa che saranno attenuatele misure di distanziamento sociale introdotte all’inizio dell’epidemia di. “Lasciamo a tutti il rischio di fare le loro scelte. Vi sollecito quindi a riflettere sulla vulnerabilità dei vostri cari, di valutare se sono state vaccinate, con una o due dosi, se è passato il tempo giusto perché il vaccino abbia avuto effetto”, ha affermato Boris Johnson. Da lunedì, potranno riunirsi in casa fino a sei persone e 30 all’aperto. Pub e ristoranti potranno riaprireall’interno e lo stesso,se con meno posti, cinema, musei, palestre e teatri. L'articolo proviene da Italia Sera.

