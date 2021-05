Covid | Costa Auser | ‘Bene visite ad anziani in Rsa | ora serve nuovo modello di assistenza’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

SardiniaPost

Si tratta di misure necessarie e obbligatorie per il contenimento del contagio da- 19. Il ... Link Sponsorizzato Il biglietto d'ingresso5 euro, ridotto a 3 euro per i minori di 18 anni, ......di controllo e verifiche dinamiche sulle strade e nelle zone di aggregazione spontanea della, ...commerciali sottoposte ad accertamenti in merito al rispetto delle disposizioni anti -sono ...“Dobbiamo accelerare con la campagna vaccinale – spiega il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia. Si parte a Palermo e in tutta la Sicilia e si tratta di un ...(Teleborsa) - Brembo ha registrato ricavi per 675,1 milioni di euro, in crescita del 17,2% (+20,9% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Se paragonati con il primo trimes ...