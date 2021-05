Coronavirus, ristoratori e chef in piazza a Milano (Di lunedì 10 maggio 2021) Protesta intitolata ‘Buttiamo i menù’, organizzata davanti alla sede della Regione Lombardia dall’Unione Cuochi lombardi per chiedere date certe per la riapertura completa della loro attività. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Protesta intitolata ‘Buttiamo i menù’, organizzata davanti alla sede della Regione Lombardia dall’Unione Cuochi lombardi per chiedere date certe per la riapertura completa della loro attività. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Coronavirus, ristoratori e chef in piazza a Milano - CorriereCitta : Coronavirus, ristoratori e chef in piazza a Milano - infoitinterno : Coronavirus, Puglia zona gialla dal 10 maggio: esultano ristoratori e sportivi - d_essere : RT @gustinicchi: Richiuderanno tutto perché vogliono che i chioschi e i ristoranti di trasformino in manodopera a basso costo per industria… - ilpazientezero : RT @gustinicchi: Richiuderanno tutto perché vogliono che i chioschi e i ristoranti di trasformino in manodopera a basso costo per industria… -