Coprifuoco alle 24 | Galli | “Così niente più attenzione”

(Adnkronos) – Coprifuoco alle 24 in Italia, Massimo Galli predica "attenzione". "Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l'attenzione come sta accadendo già da 15-20 giorni", dice il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il Coprifuoco venga spostato alla mezzanotte.Per controllare i contagi è sempre più fondamentale procedere speditamente con la campagna vaccinale. Ma Galli avverte: "O il vaccino" anti Covid "verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l'immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il ...

