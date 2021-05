Calciomercato Inter | la Top 10 degli ingaggi più alti | VIDEO

Advertising

fcin1908it : Sky – Inter, Zhang chiede sforzo alla squadra: a Conte verrà fatto discorso individuale - AndreaInterNews : RT @internewsit: D'Ambrosio tra due fuochi: l'Inter per la storia ma con un occhio sul futuro - - internewsit : D'Ambrosio tra due fuochi: l'Inter per la storia ma con un occhio sul futuro - - sportli26181512 : Calciomercato Inter, concorrenza per un esterno sinistro: Seguito dall'Inter, Marcos Alonso, laterale...… - gilnar76 : ESONERARE #Pirlo SAREBBE STATO TARDIVO ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Salvatorre Fresi: si è trasferito a Salerno dove ha realizzato un centro sportivo e una scuola calcio per bambini rientrante nell'GrassRoots Program. CENTROCAMPISTI: Roberto Breda : allenatore. ...Commenta per primo Seguito dall', Marcos Alonso , laterale del Chelsea , piace in Germania. Come scrivono in Inghilterra, il Borussia Dortmund è interessato all'ex Fiorentina, valutato 15 milioni di euro.Dusan Vlahovic, attaccante serbo, è esploso in questa stagione con la Fiorentina. Il Milan l'ha individuato come vice Ibrahimovic ...ROMA - Lazio a due facce. Si è vista una squadra da record in casa capace di centrare 11 record di fila. Un’altra fuori che ha giocato 17 match e vinti solo 8. Gol segnati? Venticinque, meno di quelli ...