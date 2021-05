Bagni su Osimhen: ”Poteva essere il capocannoniere del campionato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Bagni: “Il primo Scudetto fu indelebile, ci rese immortali. Osimhen? Quando sentivo e sento che tecnicamente stoppa male il pallone? Se non stai bene i controlli diventano difficile. Ora sta bene ed è lucido anche nelle soluzioni, vedi il gol di Lozano A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, per parlare del primo Scudetto del Napoli, di Osimhen e di altro. Queste le sue parole: Bagni SUL PRIMO SCUDETTO DEL NAPOLI “Scudetto? Quello è il primo e non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa per Napoli e per la Campania. – afferma Bagni -Una cosa meravigliosa, incredibile e indelebile. Mi vengono i brividi. Sono felice di aver partecipato a quella ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021): “Il primo Scudetto fu indelebile, ci rese immortali.? Quando sentivo e sento che tecnicamente stoppa male il pallone? Se non stai bene i controlli diventano difficile. Ora sta bene ed è lucido anche nelle soluzioni, vedi il gol di Lozano A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore, dirigente, per parlare del primo Scudetto del Napoli, die di altro. Queste le sue parole:SUL PRIMO SCUDETTO DEL NAPOLI “Scudetto? Quello è il primo e non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa per Napoli e per la Campania. – afferma-Una cosa meravigliosa, incredibile e indelebile. Mi vengono i brividi. Sono felice di aver partecipato a quella ...

