Bagni: “Nato un legame inaspettato tra me e Maradona. Osimhen avrebbe potuto essere il capocannoniere del campionato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Salvatore Bagni, dirigente italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma: “Scudetto? Quello è il primo e non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa per Napoli e per la Campania. Una cosa meravigliosa, incredibile e indelebile. Mi vengono i brividi. Sono felice di aver partecipato a quella vittoria che ci rese immortali. Si racconta che per le strade di Napoli ci fosse un milione di persone. Quando le cose vanno male ovviamente escono voci. Non ricordo chi fu a volere il ritiro a Vietri sul Mare. Le cose andarono malissimo ma dopo una serata un po’ burrascosa, dove tutti noi giocatori parlammo e dicemmo la nostra, alla fine ci capimmo. Quando ci si apre nello spogliatoio possono nascere legami inaspettati, basta pensare a me con ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Salvatore, dirigente italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma: “Scudetto? Quello è il primo e non ce lo potrà mai togliere nessuno, tutti quelli che hanno partecipato a quella gioia immensa per Napoli e per la Campania. Una cosa meravigliosa, incredibile e indelebile. Mi vengono i brividi. Sono felice di aver partecipato a quella vittoria che ci rese immortali. Si racconta che per le strade di Napoli ci fosse un milione di persone. Quando le cose vanno male ovviamente escono voci. Non ricordo chi fu a volere il ritiro a Vietri sul Mare. Le cose andarono malissimo ma dopo una serata un po’ burrascosa, dove tutti noi giocatori parlammo e dicemmo la nostra, alla fine ci capimmo. Quando ci si apre nello spogliatoio possono nascere legami inaspettati, basta pensare a me con ...

