Autismo, Elon Musk rivela: “Ho la sindrome di Asperger” (Di lunedì 10 maggio 2021) Elon Musk: “Ho la sindrome di Asperger. So che dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello” “Stanotte passerò alla storia come la prima persona con la sindrome di Asperger a presentare il Saturday Night Live. O almeno la prima ad ammetterlo”. Elon Musk si è presentato così ai telespettatori di Saturday Night Live, il celebre programma comico americano del canale Nbc di cui è stato l’ospite più atteso degli ultimi tempi e il più ricco di sempre, con una fortuna stimata in 177 miliardi di dollari. “Quando parlo spesso devo aggiungere ‘dico sul serio’ alla fine di una frase, perché ho una scarsa variazione nell’intonazione della voce e stanotte molte volte non incrocerò lo sguardo con i membri del cast. So che dico o posto cose ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021): “Ho ladi. So che dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello” “Stanotte passerò alla storia come la prima persona con ladia presentare il Saturday Night Live. O almeno la prima ad ammetterlo”.si è presentato così ai telespettatori di Saturday Night Live, il celebre programma comico americano del canale Nbc di cui è stato l’ospite più atteso degli ultimi tempi e il più ricco di sempre, con una fortuna stimata in 177 miliardi di dollari. “Quando parlo spesso devo aggiungere ‘dico sul serio’ alla fine di una frase, perché ho una scarsa variazione nell’intonazione della voce e stanotte molte volte non incrocerò lo sguardo con i membri del cast. So che dico o posto cose ...

Advertising

AutieIn : Complimenti a @VanityFairIt per aver definito l’asperger in modo così preciso ed indicativo… ah, non sapevate che s… -