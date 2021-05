Assistenza condizionatori Plurimarche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando compriamo un condizionatore oltre ad averci pensato magari bene perché c’è da fare comunque un investimento, una delle prime domande che ci faremo sarà quanto andrò a spendere di energia elettrica? Che bollette mi arriveranno? Chiaramente tanti sanno che con il condizionatore potenzialmente almeno in quei mesi estivi potremmo spendere abbastanza soldi. Ed è giusto preoccuparsene prima per poter stabilire una strategia che ci aiuti a non spendere tanto. Prima di tutto c’è da dire che dipende dal condizionatore che compreremo, dalla marca, dal modello quanto è potente che dispersione energetica avrà, ma anche Dipenderà dal tipo di manutenzione che gli faremo: Se chiaramente ci muoviamo come quelle persone che comprano un condizionatore, non gli fanno una manutenzione tipo pulire i filtri, o a dei piccoli segnali di malfunzionamento li lasciano perdere per non spendere soldi ...