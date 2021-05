Amministrative, Letta “Su Roma e Torino difficile accordo con M5S” (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – “Sulle grandi città abbiamo deciso di fare le primarie. E' importante che non sia io a scegliere il candidato sindaco o che sia scelto nel chiuso di una stanza. Abbiamo convocato le primarie a Roma che si svolgeranno il 20 giugno, le faremo anche a Bologna, credo una settima prima”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a “Forrest” su Radio1 Rai. “Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato per Roma, ma l'ipotesi della sua candidatura doveva essere gestita e verificata con gli impegni nella Regione Lazio e con la campagna vaccinale. Quelle condizioni non si sono verificate. Gualtieri aveva fatto sapere da settimane che era disponibile per quella candidatura e la sua è un'ottima ipotesi”, ha aggiunto. In merito all'alleanza con il M5S, Letta ha aggiunto: “Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021)(ITALPRESS) – “Sulle grandi città abbiamo deciso di fare le primarie. E' importante che non sia io a scegliere il candidato sindaco o che sia scelto nel chiuso di una stanza. Abbiamo convocato le primarie ache si svolgeranno il 20 giugno, le faremo anche a Bologna, credo una settima prima”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenendo a “Forrest” su Radio1 Rai. “Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato per, ma l'ipotesi della sua candidatura doveva essere gestita e verificata con gli impegni nella Regione Lazio e con la campagna vaccinale. Quelle condizioni non si sono verificate. Gualtieri aveva fatto sapere da settimane che era disponibile per quella candidatura e la sua è un'ottima ipotesi”, ha aggiunto. In merito all'alleanza con il M5S,ha aggiunto: “Ci ...

Advertising

SecolodItalia1 : Amministrative, scenario da incubo per Letta. Non ha contro solo i sondaggi ma anche i 5Stelle… - CorriereCitta : Amministrative, Letta “Su Roma e Torino difficile accordo con M5S” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Amministrative, Letta “Su Roma e Torino difficile accordo con M5S” - - Radio1Rai : ??#Forrest #Letta #Amministrative “Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato a #Roma ma al momento sta svolgendo… - EAgamennone : @PoliticaPerJedi Dai, look at the bright side of life Yoda: con quest'ultimo colpo alla Tafazzi, Letta, Boccia & Co… -