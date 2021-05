Álvaro Morte dice addio al Professore de La casa di carta (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mentre lascio per l’ultima volta il set, le parole non servono”. Álvaro Morte, l’attore spagnolo divenuto celebre in tutto il mondo grazie al ruolo del Professore nella serie Netflix La casa di carta, si congeda su Instagram dal personaggio. “Riconoscente per tanto, per tutto. Ai fan (per primi, ovviamente), a tutta la troupe. E a te, amato Professore. Mi mancherà passare del tempo con te. Grazie”. Le riprese della quinta stagione, che sarà anche l’ultima, sono terminate in questi giorni ed è probabile che la vedremo debuttare tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. Le aspettative sono molto alte, anche perché ormai la trama di Álex Pina ha abituato gli spettatori a una escalation di colpi di scena: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare come sciogliere la banda, come mettere ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mentre lascio per l’ultima volta il set, le parole non servono”., l’attore spagnolo divenuto celebre in tutto il mondo grazie al ruolo delnella serie Netflix Ladi, si congeda su Instagram dal personaggio. “Riconoscente per tanto, per tutto. Ai fan (per primi, ovviamente), a tutta la troupe. E a te, amato. Mi mancherà passare del tempo con te. Grazie”. Le riprese della quinta stagione, che sarà anche l’ultima, sono terminate in questi giorni ed è probabile che la vedremo debuttare tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. Le aspettative sono molto alte, anche perché ormai la trama di Álex Pina ha abituato gli spettatori a una escalation di colpi di scena: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare come sciogliere la banda, come mettere ...

