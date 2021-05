‘A tutta Donna’, al via le premiazioni on line con Stefania Auci (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte in altrettanti campi. É questo l’obiettivo del premio ‘A tutta Donna’, organizzato dalla redazione del giornale on line ‘A tutta mamma’ ed arrivato alla sua seconda edizione. “Avremmo dovuto organizzare il premio con un evento in presenza alle Cantine Florio di Marsala. La data prevista era quella del 4 luglio 2020. Il Covid non ce lo ha permesso, ma sentivamo forte il desiderio di premiare le donne prescelte. Abbiamo pensato quindi a una manifestazione online, con delle dirette Fb sulla pagina del nostro giornale”, dice Maristella Panepinto, ideatrice del premio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte in altrettanti campi. É questo l’obiettivo del premio ‘A, organizzato dalla redazione del giornale on‘Amamma’ ed arrivato alla sua seconda edizione. “Avremmo dovuto organizzare il premio con un evento in presenza alle Cantine Florio di Marsala. La data prevista era quella del 4 luglio 2020. Il Covid non ce lo ha permesso, ma sentivamo forte il desiderio di premiare le donne prescelte. Abbiamo pensato quindi a una manifestazione on, con delle dirette Fb sulla pagina del nostro giornale”, dice Maristella Panepinto, ideatrice del premio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

