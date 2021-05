Vigorito contro Mazzoleni: “Ammazza le squadre del Sud!” (Di domenica 9 maggio 2021) Il portale fanpage.it riporta le parole del presidente del Benevento Vigorito contro l’arbitro Mazzoleni. Vigorito non contiene la rabbia nei confronti di Mazzoleni al VAR: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 maggio 2021) Il portale fanpage.it riporta le parole del presidente del Beneventol’arbitronon contiene la rabbia nei confronti dial VAR: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tinofonti71 : @l_honestly Non crederai anche tu alle parole di Vigorito spero? Intanto perché il Cagliari e più a sud di Benevent… - MattPetcoke : Vigorito: 'Questa storia contro di me deve finire! Non riesco a capire il motivo per cui dò tanto fastidio! Adesso… - PotereaiSith : @sportface2016 VERGOGNA. TUTTI GLI ARBITRI CONTRO IL BENEVENTO #Vigorito #Mazzoleni #BeneventoCagliari - TarallucciE : @matrebe #Vigorito ha ragione, il #Benevento è stato derubato da #Mazzoleni. Mazzoleni è quello che si è sentito of… - Vittoriog82 : RT @PotereaiSith: @CorSport Poveri arbitri, sempre contro il Benevento #Vigorito #Mazzoleni #BeneventoCagliari -