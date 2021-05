Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021)DEL 9 MAGGIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SONO STATI SOSPESI I LAVORI PREVISTI PER QUESTO FINE SETTIMANA, IL SERVIZIO DUNQUE E’ REGOLARE SULL’INTERA TRATTA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI MORRO, IN PROVINCIA DI RIETI, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA DAL KM 5 AL KM 25-300: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 26 MAGGIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA ...