Ulisse di Alberto Angela: i motivi della stop e quando torna in onda (Di domenica 9 maggio 2021) Il programma della rete ammiraglia Rai ha subito una battuta d'arresto: i motivi e quando tornerà in onda L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 9 maggio 2021) Il programmarete ammiraglia Rai ha subito una battuta d'arresto: itornerà inL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

giornalettismo : Era già pronta una piccola sommossa popolare contro la Rai per la sospensione di #Ulisse. In realtà, il problema… - infoitcultura : Ulisse di Alberto Angela cancellato dalla Rai? - EnzoSulWeb : RT @M49liberorso: Ulisse è uno dei pochi programmi televisivi che merita di essere visto. Non potete chiuderlo. Solidarietà ad Alberto Ange… - frau_simonetta : RT @M49liberorso: Ulisse è uno dei pochi programmi televisivi che merita di essere visto. Non potete chiuderlo. Solidarietà ad Alberto Ange… - Mariate48641882 : RT @M49liberorso: Ulisse è uno dei pochi programmi televisivi che merita di essere visto. Non potete chiuderlo. Solidarietà ad Alberto Ange… -